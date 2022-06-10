Замглавы украинской военной разведки Вадим Скибицкий заявил, что Украина проигрывает в "артиллерийской войне", которая сейчас идет на Донбассе. По его словам, Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских.

Об этом сказал в интервью The Guardian.

По словам Скибицкого, Украина использует 5000-6000 артиллерийских снарядов в день.

"Мы почти израсходовали все наши боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды NATO калибра 155", - заявил он.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.