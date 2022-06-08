Россияне 7 июня обстреляли три громады и Шосткинский район Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Днем артиллерийский обстрел велся по Великописаревской и Юнаковской громадам. Был прилет из миномета по Краснопольскому району. Вечером враг обстрелял из минометов территорию Шосткинского района.

Все обстрелы россияне производили с территории РФ. Как сообщил Живицкий, по предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.

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