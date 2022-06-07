Российские войска 6 июня обстреляли один из жилых кварталов Николаева. В результате повреждены 9 частных домов. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

"На одной из улиц оборвана линия электросетей. Работники Николаевоблэнерго продолжают ремонтные работы. Повреждено здание одной из городских школ (там выбило окна и повредило имущество - специалисты подсчитывают убытки)", - пишет Сенкевич.

Фото: Telegram/Сєнкевич Online

Также он сообщил, что пострадало одно из частных предприятий по производству металлопластиковых окон.

По словам Сенкевича, один человек погиб на месте обстрела, еще один получил ранения.

Скриншот: Telegram/Сєнкевич Online

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.