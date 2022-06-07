Ситуация в Николаеве и области значительно ухудшилась, россияне продолжают обстреливать жилые кварталы из артиллерии. Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, россияне усилили обстрелы региона.

По его словам, войска РФ почти каждый день обстреливают Николаев и область из "Пионов" – самоходных артиллерийских установок крупного калибра. Начали появляться жертвы среди гражданского населения.

"Пионы" наносят гораздо больше вреда. У нас стали появляться жертвы среди гражданского населения. Так, в Баштанке только за сегодня погибли два человека", - отметил Ким.

Губернатор посоветовал выехавшим из Николаева людям не возвращаться пока в город.

Как писала "Страна", россияне нанесли четыре ракетных удара по Баштанке в Николаевской области, есть погибшие и раненые.

Также в Николаеве до августа продлили срок обещанного восстановления подачи питьевой воды.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.