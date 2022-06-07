Россияне сегодня нанесли четыре ракетных удара по Баштанке Николаевской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Facebook.

В результате обстрела погибли двое гражданских, трое - получили ранения разной степени тяжести.

Повреждены около 10 жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины.

6 июня российская армии обстреляла из артиллерии Николаев. Один гражданский погиб. Повреждены восемь частных жилых домов и учебное заведение.

Напомним, в Николаеве запретили посещать пляжи до конца войны.

Также мы писали, что в Николаеве продлили до августа срок обещанного восстановления подачи питьевой воды.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.