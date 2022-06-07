Восстановить подачу питьевой воды в Николаевской области смогут не раньше чем через два месяца. Сейчас удалось хотя бы запустить подачу технической воды из крана, а питьевую воду завозят.

Об этом на брифинге сообщил губернатор Виталий Ким.

"Пока решений нет, мы работаем над этим. Это длительный процесс на два месяца точно, не меньше. В кранах сейчас есть вода, это техническая вода, которую можно использовать в быту", - заявил Ким.

Сейчас питьевую воду привозят в Николаев, после чего развозят жителям. Люди вынуждены набирать питьевую воду, покупать или фильтровать дополнительно.

Ким также сообщил, что в городе работают все больницы и практически все аптеки.

Напомним, что 16 мая мэр Александр Сенкевич уже заявлял, что питьевой воды в Николаеве не будет все те же месяца два точно.

Водоснабжение в Николаеве прекратилось 12 апреля из-за повреждения российскими военными водопровода, который поставлял воду из Херсонской области.

9 мая в кранах жителей Николаева начала появляться техническая вода. До этого люди набирали воду просто из рек.

Отметим, что на запуск водопроводной воды в Николаеве Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн гривен.

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