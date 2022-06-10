Из-за войны в Украине урожай следующего года может сократиться на 40%. Сейчас наша страна уже потеряла четверть пахотных земель.

Об этом со ссылкой на первого замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого сообщает CNN.

"Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая прошлого года", - сказал Высоцкий.

Также по его словам, приблизительно 500 тысяч тонн зерна Россия украла с оккупированных территорий.

Напомним, вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "самая сложная в истории посевная" закончена, но Украине негде хранить зерно нового урожая. Планируется создавать мобильные хранилища, куда можно будет поместить 10-15 миллионов тонн зерна.

Также мы писали о том, что Россия начала вывозить зерно с захваченных территорий Украины по железной дороге.

Между тем, в ЕС призвали все страны мира не покупать у РФ зерно, похищенное в Украине, и выяснять происхождение зерна при покупке.