Кабинет министров на заседании 23 декабря пересмотрел принципы государственной поддержки фермеров. В итоге он привязал ее к урожаю.

Правительство приняло постановление, в котором изменены подходы к распределению средств по регионам.

Так, теперь власти будут учитывать объемы производства в фермерских хозяйствах (в ценах за последние три года) и урожай на один гектар. Одну половину средств станут распределять по первому критерию, другую половину - по второму.

Иными словами, в соответствии с новыми правилами, чтобы получить помощь от государства, мало быть просто фермером, нужно еще и доказать эффективность своего хозяйства.

Однако при этом размер поддержки фермерского хозяйства увеличили - до миллиона гривен.

Согласно Бюджетной декларации на 2022-2024 годы на помощь фермерам предусмотрено 4,5 миллиардов в год.

Ранее "Страна" сообщала, что на том же заседании Кабинет министров принял постановление, в котором утверждаются размеры штрафов за вред для природно-заповедного фонда. Например, рыбалка без разрешения в зависимости от улова теперь обойдется от 83 гривен за одного карася до почти 12,5 тысяч за гибрид осетровых рыб.

Также мы рассказывали, что правительство повысило чиновникам командировочные.