Запрет ввоза в Украину определенных товаров с территории России продлили до 31 декабря 2022 года. Такое решение принял Кабмин во время заседания в четверг, 23 декабря.

В перечне запрещенных к ввозу в Украину российских товаров - мясо, рыба, шоколад, кофе, печенье, конфеты, лекарственные средства, одежда, удобрения, вагоны, тракторы, бумага и прочее.

В пояснительной записке говорится, что Россия запретила к ввозу на свою территорию ряд товаров из Украины. Вместе с тем, законом Украины определено, что в случае если дискриминационные и/или недружественные действия относительно Украины применяются государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором и/или государством-оккупантом, меры в ответ могут применяться по решению Кабинета министров.

"Указанные действия со стороны РФ (применение торговых санкций и ограничительных мер в торговле), которые среди прочего вызваны противодействием Украины агрессии РФ в отношении нашего государства, создают угрозу причинения вреда интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки недружественных действий в отношении Украины в сфере торговли", - говорится в документе.

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