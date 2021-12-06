Правительство Беларуси решило ввести запрет на ввоз товаров из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые ввели санкции против Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

"Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.

В Беларуси собираются принять ряд мер, чтобы заполнить внутренний рынок "аналогичными товарами из дружественных стран". Также планируются шаги в отношении авиаперевозчиков Евросоюза и Великобритании в ответ на санкции в отношении авиалиний Беларуси и был расширен список лиц, чей въезд на территорию республики нежелателен.

"В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, 2 декабря США, Канада, Великобритания и Евросоюз ввели санкции в отношении ряда лиц и организаций из Беларуси.

Также сообщалось, что банкам Беларуси начали запрещать проводить платежи в долларах и евро.

Ранее "Страна" писала, что главы МИД стран Евросоюза утвердили новые критерии санкций против Беларуси.