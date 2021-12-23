Министерство экономики Украины решило ввести пошлину на ввоз фанеры и картофельного крахмала из Беларуси, а также древесно-стружечных плит из Беларуси и Российской Федерации сроком на пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, в четверг, 23 декабря.

Решение о вводе денежного сбора на вышеупомянутые товары приняла Межведомственная комиссия по международной торговле на заседании по ряду вопросов защиты украинских товаропроизводителей на внутреннем рынке.

Комиссия установила наличие обоснованных оснований для применения антидемпинговых мер на срок пять лет относительно импорта в Украину:

белорусской фанеры. Ставка пошлины для производителя-экспортера ОАО "ФанДОК" - 25,71%, для производителя-экспортера ОАО "Мостовдрев" - 25,71%, для производителя-экспортера ОАО "Борисовдрев" - 25,71%, для других производителей и экспортеров Беларуси - 41,35%;

белорусских и российских древесно-стружечных плит. Ставка таможенной пошлины для производителей и экспортеров из Беларуси - 45,14%, для производителей и экспортеров из России - 18,19%;

крахмала картофельного происхождения из Беларуси. Ставка таможенной пошлины для производителей и экспортеров из Республики Беларусь - 23,8%.

Вместе с тем, комиссия продлила на пять лет действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину плит древесно-волокнистых мокрого способа производства, твердых, происхождением из Российской Федерации.

Напомним, ранее мы писали, что Украина отменила спецпошлины в 35% на импорт автобусов, грузовиков и спецтехники из Беларуси.

Весте с тем, сообщалось, что Беларусь впервые в истории начала закупать за рубежом картофель еще во время сбора урожая. Главным поставщиком оказалась Украина

Также писали, что власти Минска потребовали убрать украинские товары с видных мест в супермаркетах.