Правительство Украины установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты в супермаркетах, в точках общественного питания и услуг. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина, оно вступает в силу 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины в понедельник, 20 декабря.

Установленные Кабмином минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, следующие:

2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Кроме того, с 10 марта 2022 года, запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксораскладных пластиковых пакетов.

Ранее "Страна" сообщала, что в июне Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине. За их распространение на территории страны можно будет получить штраф до 8 500 гривен.

Также мы писали, что в МОЗ рассказали украинцам о вреде пластика.