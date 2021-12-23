Кабмин согласовал новый законопроект, который прописывает управление местной коммунальной собственностью.

К примеру, предлагается ввести понятие совместной коммунальной собственности - которой владеют две и более территориальных общин.

Общинам будет принадлежать право на движимое и недвижимое имущество, землю, доходы местных бюджетов и другие средства, природные ресурсы, предприятия, учреждения, а также деньги, полученные от их отчуждения.

Наследство, признано судом "ничейным", будет переходить в собственность общин, причем, если в него входит недвижимость, расположенная в другом населенном пункте, то право на нее также получит община по месту открытия наследства. В действующем законодательстве этого пункта нет. Как и пункта о том, что территориальная община может иметь коммунальную собственность за пределами своей территории.

Отдельно прописали, что территориальная община может быть основателем коммерческих субъектов хозяйствования.

Местные власти после соответствующего референдума могут обратиться к собственнику имущества с предложением о его бесплатной передаче или продаже, если объект может быть использован для коммунально - бытовых или социально-культурных потребностей общины. Достаточно спорный пункт, фактически позволяющий "отжимать" имущество на местах.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин еще на год продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров.

Также мы сообщали, что больше половины украинцев хотят роспуска Рады и отставки Кабмина.