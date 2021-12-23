Украинские чиновники категории "А" могут один раз оставаться на должности на повторный срок - без увольнения и прохождения повторного конкурса. Об этом идет речь в законопроекте, который был согласован правительством на заседании Кабмина 23 декабря.

Чиновники категорий "Б" и "В", победившие в конкурсах, должны обязательно назначаться на "выигранную" должность.

Для госслужащих упростили продвижение по карьерной лестнице - их могут переводить на более высокие должности в рамках одной категории в течение года, но только если претенденты получат отличную оценку по итогам ежегодного оценивания.

Также будут создавать кандидатские и кадровые резервы - в них попадут соискатели, которые успешно пройдут отбор, но не станут победителями конкурсов.

Отдельный пункт - о делегировании полномочий по утверждению должностных инструкций госорганам, включая Офис президента и секретариат Кабмина. Другими словами, в ОП смогут прописывать что и как должны делать чиновники в разных министерствах и ведомствах.

Из контрактов на госслужбу обещают исключить "лишние" и "никчемные" положения, которые "невозможно реализовать".

Чиновникам грозит и усиление контроля - за повторное совершение дисциплинарных нарушений будут наказывать по схеме - выговор- признание служебного несоответствия -увольнение.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин обновляет классификацию украинского спиртного.

Также мы сообщали, что Кабмин еще на год продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров.