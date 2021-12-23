Кабмин на заседании в четверг, 23 декабря, предложил классифицировать спиртные напитки, которые производятся в Украине.

Законопроект на эту тему согласовало правительство. В пояснительной записке указано, что в нем в отечественное законодательство имплементируются европейские нормы.

К примеру, спиртным напитком смогут называть напиток с содержанием этилового спирта не ниже 15%, полученный путем дистиляции продуктов природного брожения без добавления ароматичных пищевых ингредиентов, смешивания разных спиртных напитков и пр. Для яичного ликера сделали послабления - 14% спирта.

Также прописали требования к спирту. Он должен быть получен из сельскохозяйственной продукции, иметь крепость от 96%, не иметь лишнего привкуса, содержать не более 0,005 грамм альдегидов и пр.

Категории спиртных напитков следующие:

Ром - с крепостью от 37,5%, полученный путем дистилляции продукта спиртового брожения патоки или сиропа. Добавки спирта и цвета (за исключением карамели) запрещаются, а подсластителей должно быть не более 20 грамм на литр готового продукта.

Виски - крепость от 40%, получен путем дистилляции сусла злаков, выдержан не менее трех лет в деревянных бочках емкость/ до 700 литров. Добавки спирта и ароматизация запрещены.

Зерновой спиртной напиток - крепость от 35%, полученный из злаков. Допускается добавление сахара, но не больше 10 грамм на литр. Такой напиток можно называть зерновым бренди.

Винный спиртной напиток - напиток с содержанием спирта от 37,5%, полученный путем дистилляции виноградного вина, Сахара - не больше 20 грамм на литр.

Бренди - напиток крепостью от 36%, полученный из винного спиртного напитка с минимальной выдержкой от 6 месяцев.

Прописаны также требования к фруктовым спиртным напиткам, изюмному бренди, сидру, медовому спиртному напитку.

Отдельно есть определение водки - спиртной напиток крепостью от 37,5%, произведенный из этилового спирта, полученного путем дистилляции дрожжевого брожения картофеля или злаков. Если водка произведена из чего-нибудь другого, это нужно указывать на этикетке.

Если напиток не соответствуете критериям для разных категорий, его можно будет называть просто "спиртной напиток".

Добавили важный пункт, касающийся географически защищенных названий. Называть "левые" напитки ими запрещено, нельзя будет даже использовать слова "подобный", "тип", "стиль". То есть, спиртное "типа французского шампанского" будет вне закона. Штраф за нарушение - 200% стоимости партии товара и конфискация продукции.

С 1 января 2026 года период выдержки напитка будет определяться возрастом самого "молодого" спирта в купаже.

Останутся ли после принятия этого закона украинские ром, виски или бренди на магазинных полках или же все станет просто безликими "спиртными напитками" - вопрос открытый.

Но, несомненно, ужесточение требований к спиртному будет способствовать росту цен.

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