В четверг, 23 декабря, Кабинет министров Украины принял решение повысить размер командировочных для государственных служащих в заграничных поездок.

Соответствующее постановление было принято на очередном заседании правительства.

В новом постановлении Кабинета министров мина прописаны конкретные суммы командировочных для чиновников, в зависимости от страны, в которую они еду.

К примеру, ранее суточные при командировке в Австралию составляли 35 долларов (около 953 грн), сейчас - 56 (около 1525 грн). Командировочные для тех, кто уезжает в Австрию увеличили с 45 (1225 грн) до 80 долларов (2179 грн) в сутки, Азербайджан - с 25 (681 грн) до 40 долларов (1089 грн), Бельгию - с 50 (1607 грн) до 80 долларов (2179 грн), Великобританию и Китай - с 50 до 80 долларов, Россию - с 37 (1007 грн) до 59 долларов (1607) и т.д.

Командировочные по-новому будут платить уже с первого дня следующего года.

Напомним, министр цифровой трансформации Федоров за сентябрь получил на руки зарплату в 34 тысячи гривен, из них 13 283 гривен - были командировочные,а индексация дохода составила 44 гривны.

Также сообщалось, что в июне командировочные мэра Киева Виталия Кличко составили 11 гривен.