Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал все страны мира не покупать у РФ зерно, похищенное в Украине, и выяснять происхождение зерна в каждом случае.

"Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна" - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Напомним, во вторник Россия начала вывозить зерно с захваченных территорий юга Украины по железной дороге в Крым.

Ранее газета The New York Times писала о том, что Россия может продать украинское зерно африканским странам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.