Украина собрала рекордный за историю независимости урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур, который составил более 106 млн тонн. Этот показатель превысил предварительный прогноз в 100 млн тонн. Об этом сообщил министр агрополитики Роман Лещенко.

"Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства!", - написал Лещенко.

По словам министра, зерновых и зернобобовых в этом году собрано более 84 млн тонн, масличных культур - 22,6 млн тонн.

Напомним, по мнению экспертов, почти четверть всех круп вывозится из Украины. И за счет этого, даже на фоне богатого урожая в нынешнем году, удешевления круп не будет. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны", где мы разбиралась, почему в Украине дорожают гречка и другие крупы, несмотря на рекордный урожай.

Также мы писали, почему в Украину начали поставлять российские овощи и переживут ли дорогой газ наши теплицы.