Западная разведка оценивает потери российских войск во время войны в Украине в 15-20 тысяч человек.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя западных спецслужб.

Неделю назад его оценка численности российских жертв составляла около 15 тысяч человек. Теперь представитель спецслужб говорит, что эта цифра увеличилась и составляет "от 15 тысяч до 20 тысяч".

Чиновник отказался оценивать число украинских военных, погибших во время войны. При этом он признал, что в Вооруженных силах Украины "есть проблемы с моральным духом" после более чем 100 дней боев.

По его словам, украинские военные "несут очень тяжелые потери".

При этом, как сказал чиновник, у российских сил заканчиваются некоторые виды боеприпасов, в особенности высокоточное оружие, такое как крылатые ракеты.

Однако, добавляет представитель западной разведки, у Москвы остаются большие запасы неуправляемых бомб.

По данным Генштаба ВСУ на сегодняшнее утро, потери России составляют 31 700 военнослужащих.

Ранее мы писали, что по словам министра обороны Алексея Резникова, потери ВСУ сейчас составляют 100 человек убитыми в день.

Также "Страна" сообщала, что у войск РФ в 20 раз больше артиллерии и в 40 раз больше боеприпасов, чем у ВСУ.