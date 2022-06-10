Затяжная война в Украине "может привести к глобальному хаосу". Президент РФ Владимир Путин использует тактику, которая заключается в ожидании снятия санкций "с одновременным превращением Украины в зону катастрофы", усложняя экспорт товаров из страны и истощая ее войной.

Об этом пишет колумнист Bloomberg Хэл Брэндс.

"Возможно, Россия не сможет победить Украину в военном отношении, однако она может разрушить экономическую систему и заставить Киев долгие годы обращаться к своим партнёрам во всем мире с призывами о помощи", - рассуждает колумнист Bloomberg.

Мировая экономическая рецессия и повышение стоимости жизни, в свою очередь, могут привести расколу среди демократических стран.

В частности, от "жесткой линии" в текущем конфликте может отказаться Германия "и ряд других государств", а послевоенное восстановление Украины станет тяжелым бременем для западных стран, сообщается в статье.

Но если США в этой ситуации используют замороженные госрезервы РФ для Украины, "это неизбежно усилит опасения мирового сообщества по поводу превращения американского финансового господства в оружие", - пишет автор.

"Может показаться, что конфликт в Украине пришел к насильственному равновесию. Но суматоха, которую порождает война, и глобальные дилеммы, которые она ставит, только начинаются", - подытожил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что агенство S&P понизило кредитный рейтинг Украины из-за ожидаемой затяжной войны.

Также мы сообщали, что глава Минобороны Резников еще в середине мая заявил, что война в Украине переходит в затяжную фазу.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.