Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад не стремится затянуть боевые действия в Украине, а также призывает Россию завершить войну.

"Мы вновь призываем президента Путина немедленно положить конец этому конфликту и всем страданиям, и глобальным потрясениям. Ни Соединенные Штаты, ни наши союзники и партнеры не стремятся продлить этот конфликт, чтобы причинить боль России", - говорится в письменном заявлении Блинкена, опубликованном пресс-службой Госдепартамента США.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.