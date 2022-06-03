Китай формально запросил встречу с США на уровне министров обороны в июне в Сингапуре.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Согласно данным агентства, американская сторона в ходе предстоящих контактов с представителями Пекина намерена сфокусировать внимание на "управлении конкуренцией" между двумя странами.

Встречу хотят приурочить к международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе под названием "Шангри-Ла диалог". Ее проведение намечено с 10 по 12 июня в Сингапуре. Форум призван предоставить делегатам из нескольких десятков стран возможность в очном порядке пообщаться с мировыми лидерами в сфере оборонной политики.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на китайских и американских официальных лиц сообщило, что Россия как минимум дважды оказывала давление на Китай, чтобы он предложил новые формы экономической поддержки. Пекин не против расширить помощь Москве, но при этом не нарушая санкции.

"Страна" писала, что на саммите НАТО в Мадриде в июне альянс примет свою новую стратегическую концепцию НАТО. В нее будет добавлена позиция по Китаю, а также внесены изменения отношения к России. Ранее Китая в документе не было.