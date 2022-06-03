В мае Украину посещали представители Пентагона, которые изучали захваченную российскую военную технику.

Об этом сообщает The New York Times.

"Они разбирали российские боеприпасы и оборудование, в том числе системы наведения ракет и лазерные дальномеры, обнаружили, что почти все они включали детали от компаний из США и Европейского Союза: микросхемы, печатные платы, двигатели, антенны и другие детали", - говорится в статье.

Издание напоминает, что с момента вторжения экспорт полупроводников с Запада в Россию сократился на 90%.

При этом ранее в Штатах заявляли, что Россия использует в своей военной технике чипы из импортных холодильников и посудомоечных машин.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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