Представители Пентагона изучили в Украине захваченную технику РФ. Почти вся она включала детали из США и ЕС
В мае Украину посещали представители Пентагона, которые изучали захваченную российскую военную технику.
Об этом сообщает The New York Times.
"Они разбирали российские боеприпасы и оборудование, в том числе системы наведения ракет и лазерные дальномеры, обнаружили, что почти все они включали детали от компаний из США и Европейского Союза: микросхемы, печатные платы, двигатели, антенны и другие детали", - говорится в статье.
Издание напоминает, что с момента вторжения экспорт полупроводников с Запада в Россию сократился на 90%.
При этом ранее в Штатах заявляли, что Россия использует в своей военной технике чипы из импортных холодильников и посудомоечных машин.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.
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