МИД России выступил с заявлением по поводу передачи Вашингтоном вертолетов Ми-17 Украине без ведома и согласия России как страны-экспортера. В Москве этот шаг назвали "вопиющим фактом нарушения американской стороной ее международных обязательств".

Заявление сделала представитель МИД Мария Захарова.

"В анонсированный 1 июня администрацией США пакет помощи Украине включены, помимо прочего, 4 вертолета Ми-17, которые наша страна ранее передала Соединенным Штатам для эксплуатации исключительно в Афганистане. Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил. Только так, и никак иначе. Однако эти юридические ограничения, как мы видим, не являются препятствием для Вашингтона", - отметила Захарова.

По ее словам, Москва неоднократно обращала внимание США на неприемлемость пренебрежения договорными и контрактными обязательствами. Посольство РФ в США сделало официальное представление Госдепу, потребовав развернутых разъяснений по поводу переброски Ми-17 в Украину без ведома и согласия экспортера. Но ответа так и не получило.

"Поведение США – вопиющий пример политики двойных стандартов, когда Вашингтон выполняет только удобные для него в данный конкретный момент договоренности. Не говоря уже о том, что это очевидное нарушение международного права в конечном итоге способствует затягиванию конфликта в Украине", - считает Захарова.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина получила от Запада еще и штурмовики Су-25 в виде запчастей.

Также мы писали, что 1 июня Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.