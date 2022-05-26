Украина получила от Запада штурмовики Су-25 в виде запчастей. Для доставки самолеты были разобраны в Восточной Европе. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy, который стал одним из двух СМИ, впервые получивших эксклюзивный доступ к так называемому Международному координационному центру доноров, где 110 военнослужащих круглосуточно помогают отслеживать поставки оружия.

"Полевая группа в Восточной Европе, связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было отправить в Украину", - пишет издание.

Foreign Policy сообщает, что как только в Центре определяется донор оружия, которое нужно Украине, войска внутри координационного центра выясняют, как доставить его в страну по земле, воздуху или железной дороге через один из нескольких узлов в Европе - в зависимости от того, какой из них наиболее эффективен.

Оружие может быть доставлено подрядчиками или собрано вооруженными силами Украины, сказал британский военный чиновник. Работа усложнялась, когда потребности Украины расширились от стрелкового и ручного оружия, такого как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, которые помогли остановить наступление России на Киев, до самолетов, танков и военной техники.

Как писала "Страна", Польша передала Украине практически весь свой резерв запчастей для самолетов МИГ-29.

Чехия передала нам ударные вертолеты Ми-24 и ремонтирует военную технику. Литва передаст Украине бронетранспортеры, грузовики и внедорожники.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.