США направили правительству Греции официальный запрос на размещение на острове Крит самолетов F-35 и F-15.

Об этом сообщил поздно вечером 11 мая турецкий телеканал "Улусал ТВ".

По данным канала, в Афинах приняли в работу этот запрос и готовят ответ. В случае его одобрения боевая авиация США будет размещена на базе "Суда" на берегу одноименного залива на Крите. Там расположены несколько греческих военных объектов, а также один из основных опорных пунктов НАТО в регионе.

Канал предположил, что самолеты США могут участвовать в учениях в Средиземноморье.

Тем временем между США и Грецией ведется дискуссия относительно укрепления оборонительных возможностей в зоне островов Родос, Лесбос и Хиос за счет вооружений НАТО или США. Афины обеспокоены потенциальной угрозой со стороны Турции и ростом напряженности в Эгейском море, где до сих пор не улажены вопросы с турецко-греческими границами. В обмен на усиление обороноспособности, отмечает телеканал, греческая сторона может передать часть имеющихся у нее старых систем ПВО и бронетехники армии Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Джо Байден назначил командующим силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.

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