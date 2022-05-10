В Канаду прибыл первый оплаченный правительством самолет с беженцами из Украины. Их вывезли из Польши на остров Ньюфаундленд.

Об этом пишет CBC.

Это первый рейс воздушного моста, который открыла Канада для украинцев. На самолете прибыли 165 человек, среди них 55 детей.

Программу для приема украинцев, бегущих от войны, Канада приняла еще в середине апреля. По ней в страну переехали уже 19 тысяч человек.

Суть программы - в отмене виз и получении без них права проживать и работать в стране.

Ранее мы писали, что в Польше беженцы из Украины получили право на бесплатную медпомощь наравне с поляками.

Также сообщалось, что в МВФ считают что украинские беженцы помогут бороться с дефицитом рабочей силы в Европе.

Кроме того, напомним, что с 25 апреля в США стартовала программа "Uniting for Ukraine", предоставляющая временное убежище и право на работу для украинских беженцев. Ее суть - предоставление права на въезд для украинцев, которые найдут американского спонсора. "Страна" ранее разбирались, как принимают украинских беженцев в США и Британии.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.