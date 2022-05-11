В Европе отменили обязательное ношение защитных масок для пассажиров самолетов. Нововведение вступает в силу на следующей неделе. Таким образом, с 16 мая люди не обязаны надевать маску, находясь в аэропорту или в салоне самолета.

Об этом говорится в новых рекомендациях Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Агентства по авиационной безопасности ЕС (EASA).

По данным агентства, принять такое решение позволяют уровень вакцинации, естественный иммунитет и отмена карантинных ограничений в нескольких европейских странах.

При этом в заявлении указывается, что ношение маски "по-прежнему является одной из лучших мер защиты от передачи COVID-19".

"Для пассажиров и экипажей это большой шаг вперед в нормализации авиаперелетов. Однако пассажиры должны вести себя ответственно и уважать выбор окружающих. А кашляющему и чихающему пассажиру следует настойчиво подумать о том, чтобы надеть маску на лицо, чтобы успокоить сидящих рядом", - говорит исполнительный директор EASA Патрик Кай.

Также отмечается, что после вступления нововведения в силу правила ношения масок в разных авиакомпаниях все же могут варьироваться. Например, если пассажир следует рейсом в пункт назначения или из пункта назначения, где носить маску по-прежнему обязательно в общественном транспорте, то его могут обязать путешествовать в маске.

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