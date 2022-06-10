Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает, что РФ может нанести ракетный удар по историческому центру Киева и правительственному кварталу. Однако, по его словам, сейчас угрозы наступления на столицу нет.

Об этом заявил глава МВД Украины в интервью AFP.

"Любое место в Украине может стать целью для ракетного обстрела, в том числе Киев", - сказал он.

Монастырский также добавил, что в настоящее время непосредственной угрозы наступления российских войск на Киев нет.

Напомним, ранее военные власти Киева призвали сохранять бдительность из-за постоянной угрозы нового наступления на столицу.

Также сообщалось, что на киевском вокзале будут проверять пассажиров с металлоискателями и рентгеном.

Вместе с тем, Кличко ранее заявил, что власти не могут запретить киевлянам возвращаться в столицу.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.