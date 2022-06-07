Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев хочет купить систему противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Нам нужен "Железный купол"… который позволит спасти наших гражданских женщин и детей от ударов российских ракет по нашей территории. Нам не нужно пожертвование, мы хотим его купить", - сказал Корнийчук.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Израиль вряд ли продаст "Железный купол" из-за соглашения, подписанного с США, и правил в отношении экспорта товаров оборонного назначения.

Также The Jerusalem Post приводит слова Корнийчука о том, что Израиль отказался подписывать договор о передаче Украине своей противотанковой системы, произведенной компанией Rafael.

"Насколько я знаю, на прошлой неделе американцы дали разрешение на передачу Украине ПТРК Spike из Германии, а Израиль отказал", - сказал дипломат.

Ранее посол обвинял Израиль в том, что он мало помогает Украине в войне. По его словам, Украина получила лишь 10% от объема касок и бронежилетов, которые просили у Израиля.

Между тем в феврале министр обороны Алексей Резников заявил, что израильская система противоракетной обороны "Железный купол" не сможет обеспечить защиту стратегических объектов в нашей стране.