Пока украинцев убивают, Израиль не хочет выходить из зоны комфорта и оказывать Киеву помощь в виде поставок вооружения.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Пока Россия убивает наших граждан, правительство Израиля остается в своей "зоне комфорта" и воздерживается от предоставления Украине каких-либо минимальных оборонительных средств. Мы просили у Израиля систему "Железный купол" и подобные средства обороны. Также как Израиль защищается от огня ХАМАСа, мы должны защитить наших граждан от обстрелов", - заявил Корнийчук.

По мнению посла, несмотря на сочувствие правительства Израиля, "когда дело доходит до действий – все меняется на глазах".

По его словам, Украина получила лишь 10% от объема касок и бронежилетов, которые просили у Израиля.

"Мы просим Израиль принять наших раненых солдат, которым ампутировали конечности, чтобы поставить им протезы, однако Израиль и в этом тянет время. Нет более гуманитарной помощи, чем это, но нет. Страны Европы уже приняли 250 наших солдат", - сказал он.

Отметим, что еще до войны, в феврале, в Минобороны Украины заявили о бесполезности систем "Железный купол" для нашей страны, так как в Израиле "Железный купол" обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью, а защитить атомные станции, аэродромы и другие стратегические объекты на территории Украины "Железный купол" не сможет.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Израиль держит нейтралитет в российско-украинской войне.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.