В Киеве, который уже возвращает общественные перевозки к довоенным темпам, с 16 мая по решению Киевсовета возобновлена ​​оплата за парковку. А машины, которые припаркованы против правил, будут эвакуироваться на штрафстоянку.

Об этом сообщает первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Парковка платная в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и в выходные парковка бесплатная", - рассказал Поворозник.

По его словам, оплатить парковку можно через "Киев цифровой". В приложении оплата начисляется, пока длится парковка, независимо от местонахождения авто.

"На муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Только через приложение. Во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей", - сказал Поворозник.

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