Патрульная полиция Киева опубликовала видео ДТП, которое произошло на бульваре Тараса Шевченко. На видео показано, как автомобиль Volkswagen сворачивает на крайнюю полосу, где в него сзади врезается мотоцикл Honda.

Водителя мотоцикла в результате столкновения выбрасывает вперед на пешеходную часть. Молодого человека госпитализировали медики.

Как писала "Страна", в Киеве задержали водителя, степень опьянения которого превысила технический лимит "драгера".

Ранее сбившему мотоциклиста в Киеве пьяному полицейскому предъявили подозрение.

Также мы писали, как в Ровно столкнулись люксовые авто бывшего главы облсовета и прокурора.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.