В Киеве мотоцикл Honda врезался в подрезавший его Volkswagen. Мотоциклист вылетел на пешеходную часть
Патрульная полиция Киева опубликовала видео ДТП, которое произошло на бульваре Тараса Шевченко. На видео показано, как автомобиль Volkswagen сворачивает на крайнюю полосу, где в него сзади врезается мотоцикл Honda.
Водителя мотоцикла в результате столкновения выбрасывает вперед на пешеходную часть. Молодого человека госпитализировали медики.
Как писала "Страна", в Киеве задержали водителя, степень опьянения которого превысила технический лимит "драгера".
Ранее сбившему мотоциклиста в Киеве пьяному полицейскому предъявили подозрение.
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Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.
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