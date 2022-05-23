В Ровно произошло резонансное ДТП с участием известных в регионе людей. Сдавая назад, столкнулись машины, в которых сидели бывший глава Ровенского областного совета Александр Данильчук и прокурор Ольга Лихач.

Данильчук был в "Тойота Ленд Крузере" с местной журналисткой Ольгой Ферар. А прокурор за рулем "Хонды Аккорд".

Последствия аварии попали на видео. На нем все участники ДТП переругиваются. Обращает на себя внимание, что экс-глава облсовета и его спутница в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным местных СМИ, водитель "Тойоты" во время движения вперед повредила два металлических столбика. После этого она сдала назад и въехала в "Хонду", которая стояла неподвижно. Оба автомобиля получили механические повреждения. По словам Лихач, у ее авто помяты задний бампер и левая задняя фара.

Разобраться в ситуации из авто вышел Данильчук с открытой бутылкой алкоголя в руках. За ним последовала его спутница. которая агрессивно вести разговор с Лихач. Данильчук между прочим сказал, что никто не сможет выяснить, кто куда выезжал, и не докажет его вину, тем более что он всегда выигрывает все суды.

"Кому вы докажете? Мы выезжали и вы выезжали, вы никому не докажете. А я в этой области царь. Я пять раз был председателем этой области, знаешь. Я выиграю все суды, чтобы вы знали", - говорит Данильчук на видео.

Ранее "Страна" сообщала о смертельной аварии в Киеве. На Троещине машина со скоростью 100 километров в час врезалась в бетонные блоки на дороге, водитель и пассажир погибли на месте. Такие бетонные блоки были установлены с начала войны по Киеву как блокпосты для контроля проезжающих машин. Со временем большинство блокпостов убрали, а со многих просто сняли проверяющих, оставив сами заграждения.

Также мы рассказывали, как в Днепре полицейский с автоматом в руках пытался остановить мотоциклиста. Мотоциклист сбил сотрудника полиции, но и сам вылетел из седла.