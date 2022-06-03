В Киеве полицейские задержали пьяного водителя-рекордсмена. При проведении осмотра прибор "Драгер" не смог с точностью определить степень опьянения, поскольку показатель превысил его технический лимит - 5 промилле. Об этом сообщает столичная Нацполиция.

Инцидент произошел несколько дней назад. Полицейские получили вызов о нарушении ПДД на улице Героев Днепра. Заявитель сообщил о нетрезвом водителе автомобиля Kia.

"Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили автомобиль Kia Ceratto и 35-летнего водителя, имевшего явные признаки алкогольного опьянения. Патрульные отстранили нарушителя от вождения и составили на него протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП", - говорится в сообщении.

Напомним, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови - 0,2 промилле.

Как сообщалось, в Раде предлагают отбирать автомобили у пьяных водителей на нужды ВСУ.

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