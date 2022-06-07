В Киеве Центры предоставления административных услуг снова принимают документы для регистрации прав на недвижимость.

Об этом сообщает Киевская государственная городская администрация (КГГА) в Telegram-канале.

ЦНАПы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Прием по предварительной записи. Записаться можно на сайте КГГА или через колл-центр.

Ранее мы рассказывали, как меняется столичный рынок недвижимости и что будет с ценами.

Также сообщали, что в Украине начали заключать первые сделки по квартирам после начала войны. Но при этом на рынке сложилась странная ситуация: цены одновременно и растут, и падают. Подробнее о сделках по квартирам мы рассказывали в отдельном материале.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.