Страны Евросоюза решили отказаться от планов введения запрета на покупку россиянами недвижимости, который предлагалось добавить в новый пакет санкций против России.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам о новых санкционных мерах.

Против введения запрета на приобретение гражданами РФ недвижимости в Евросоюзе выступил Кипр, отмечает агентство.

Страны ЕС уже несколько недель не могут согласовать новый, шестой по счету, пакет санкций против России. Сложности вызваны прежде всего позицией Венгрии, которая выступает против введения ограничений на закупки российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в рамках саммита Европейского совета упрекнул Евросоюз за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие.

"Почему Россия до сих пор может зарабатывать миллиарды евро на своих энергоресурсах? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Почему на территории ЕС все еще активны российские пропагандистские каналы, информационное оружие РФ?" - возмутился Зеленский.