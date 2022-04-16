В субботу, 16 апреля, в Киеве возобновили работу Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы) Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"За две недели работы предоставлено почти 2000 административных услуг. Из них около 1400 – персонально", - говорится в сообщении.

В шести ЦНАПах возобновлен прием документов для паспортных услуг. Они будут принимать с 10:00 до 17:00. Работать центры будут по следующим адресам:

Ул. Днепровская набережная, 19-Б;

Просп. Голосеевский, 42;

Ул. С. Олейника, 21;

Просп. Маяковского, 29;

Просп. Воздухофлотский, 41;

Бульв. Тараса Шевченко, 26/4.

Кроем того, еще в трех ЦНАПах возобновили работу с юридическими лицами и ФОПами:

Ул. С. Олейника, 21;

Ул. Харьковское шоссе, 18;

Ул. Маршала Тимошенко, 16.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.