В метро Киева интервал между поездами в час пик сократили до 4-5 минут
В киевском метрополитене в час пик интервал между поездами сократили до 4-5 минут (в последнее время он составлял 10 минут - Ред.).
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram-канале в понедельник, 6 мая.
В межпиковое время интервал также незначительно сокращен - до 8-10 минут. Также заработают вестибюли на "Дарнице" и "Выдубичах". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена.
Переход Майдан Независимости - Крещатик по-прежнему остается закрытым.
В КГГА напомнили также, что на время воздушной тревоги в Киеве будут останавливать поезда метро.
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