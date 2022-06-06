В киевском метрополитене в час пик интервал между поездами сократили до 4-5 минут (в последнее время он составлял 10 минут - Ред.).

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram-канале в понедельник, 6 мая.

В межпиковое время интервал также незначительно сокращен - до 8-10 минут. Также заработают вестибюли на "Дарнице" и "Выдубичах". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена.

Переход Майдан Независимости - Крещатик по-прежнему остается закрытым.

В КГГА напомнили также, что на время воздушной тревоги в Киеве будут останавливать поезда метро.

Ранее мы писали, что в столице снова нужно платить за проезд.

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