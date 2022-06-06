Британская разведка прокомментировала вчерашний удар по Киеву. По данным разведчиков, российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в столице, вероятно, в попытке сорвать поставки западной военной техники передовым украинским подразделениям.

Об этом говорится в сводке, обнародованной 6 июня в Twitter Минобороны Британии.

Также, под данным разведки, на Донбассе продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, и российские войска продолжают продвигаться к Славянску в рамках попытки окружить украинские силы.

В море после потери крейсера "Москва" в апреле российские силы, вероятно, перебросили на остров Змеиный несколько средств ПВО, в том числе системы "Тор" и "Панцирь С1", пишет разведка.

Это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, действующих в районе острова Змеиный.

Также в разведке Британии сообщают, что деятельность РФ на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, включая экспорт украинского зерна.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.