Прозвище Бориса Джонсона Джонсонюк пошло в народ. Одно из кафе в Киеве создало десерт в честь премьер-министра Великобритании и назвало его "Борис Джонсонюк".

Фото десерта стали появляться в сети еще в середине мая. Теперь его описание появилось в соцсети заведения.



"Созданный на основе английского яблочного пирога и очаровательной прически нашего любимца, десерт посвящается британским друзьям с благодарностью за их поддержку в войне против России. Тесто для круассанов, ванильный заварной крем, печеные яблоки, итальянское безе и последний штрих - шарик ванильного олдскульного мороженого", - описали десерт в Инстаграм владельцы кафе "Завертайло".

Ранее "Страна" рассказывала о петиции на сайте Офиса президента, автор которой предлагает переименовать в Украине все улицы Пушкина в честь американского писателя Стивена Кинга, который выступил в поддержку нашего народа в войне с Россией.

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