Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может второй раз пройти через процедуру голосования за вотум доверия, хотя благодаря первой сохранил свой пост. Это связано с тем, что ведущий комитет Консервативной партии рассматривает возможность смены правил после первого голосования по вотуму.

Об этом сообщает сайт британского телеканала Skynews.

По словам депутата-консерватора Тобиаса Элвуда, голосовавшего против вотума доверия Джонсону, руководство Комитета-1922 (парламентской группы от Консервативной партии) намерено внести изменения в свои правила, чтобы у политсилы была возможность поставить на голосование еще один вотум доверия лидеру партии в течение года после предварительного голосования.

Элвуд добавил, что следующее голосование по вотуму доверия Джонсону может состояться уже через шесть месяцев.

Действующие правила Консервативной партии предполагают, что после успешного голосования по вотуму доверия лидеру партии следующее должно состояться не раньше, чем через год.

Как рассказывала "Страна", поводом для голосования стал скандал с вечеринками в разгар локдауна в мае 2020 года. Джонсон признал участие в "локдаунных" тусовках, на которых издевались над теми, кто хотел помешать празднику, выпивали, нарушали социальную дистанцию и сидели друг у друга на коленях.

Мы также сообщали, что 6 июня Джонсон получил вотум доверия от однопартийцев 211 голосами, против вотума высказались 148 парламентариев.