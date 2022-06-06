Под премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном всерьёз зашаталось кресло.

Главному западному другу Зеленского, который активнее всего поддерживает Украину в войне с Россией, грозит отставка из-за вечеринок, которые он устраивал в правительственном офисе на Даунинг-стрит во время ковида.

Сегодня вечером состоится голосование о вотуме недоверия среди однопартийцев премьера, депутатов от Консервативной партии (тори).

Но чтобы Джонсон сложил с себя полномочия, нужно чтобы недоверие ему высказали как минимум 180 его однопартийцев - большинство членов фракции.

Если столько голосов против Джонсона сегодня наберется, то 8 июня вопрос об отставке будет вынесен в парламенте.

Наиболее вероятными преемниками Джонсона в случае его отставки называют главу МИДа Лис Трасс или министра обороны Бена Уоллеса.

Узнавали, что означает возможный уход с поста Джонсона (или как его уже называют за внимание к украинскому вопросу "Джонсонюк") для Британии и Украины.

"Иначе у власти окажется социалист"

Вопрос о недоверии премьер-министру подняли больше полусотни членов парламента от партии консерваторов. Однопартийцев Джонсона рассердил доклад о расследовании нарушения карантинного режима на Даунинг-стрит в разгар эпидемии коронавируса.



Сам Джонсон заявил, что сожалеет о вечеринках в локдаун, но уходить не собирается и планирует перебудить фракцию.

"Это шанс положить конец многомесячным пересудам и позволить правительству подвести черту и двигаться дальше", - цитирует премьер-министра его пресс-служба.



Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что премьер пользуется ее 100-процентной поддержкой и призвала депутатов-консерваторов поддержать его.

"Он извинился за допущенные ошибки. Теперь мы должны сосредоточиться на экономическом росте", - написала она в своем "Твиттере".

О поддержке Джонсона объявил и министр юстиции Доминик Рааб.

Всего, по данным Би-би-си, о поддержке премьера на предстоящем голосовании заявили как минимум 18 парламентариев-тори.

Часть парламента при этом настроена за снятие Джонсона.

Лидер лейбористов Кейр Стармер призвал депутатов-консерваторов "проявить лидерство" и проголосовать против Джонсона.

В интервью Би-би-си он отметил, что Джонсон потерял доверие страны, а общественное настроение изменилось из-за общего ощущения, что этот человек на самом деле о многом не говорит правду.

Есть мнение, что вотум доверия Джонсону выгоден оппозиционерам-лейбористам - это поможет выиграть следующие выборы в силу потери им популярности в стране.

"Мы должны быть безжалостными, иначе у власти окажутся социалисты (то есть, лейбористы - Ред.)", - заявил в интервью Би-би-си депутат-консерватор Эндрю Бриджен, обосновывая, почему нужно голосовать за отставку Джонсона.

Тэтчер и Мэй после вотума ушли в отставку

Тема грозящей Джонсону отставки не сходит с полос британской прессы уже несколько недель.

Часть СМИ отмечает, что премьер-министры, которые в аналогичных ситуациях получали вотумы доверия, в скором времени покидали свой пост: Маргарет Тэтчер ушла в отставку через восемь дней после вотума доверия, Тереза Мэй - через полгода, а Джон Мейджор вскоре после вотума доверия потерпел поражение на всеобщих выборах. Джонсон же, по их мнению, не оставит пост премьера без борьбы.

Скандал с винными вечеринками не сходит со страниц британской прессы. Фото: "Страна"

Скандал вокруг Джонсона разразился в конце прошлого года, когда пресса выяснила, что во время локдауна в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок, так называемых "винных пятниц" - в то время, когда вся страна сидела на карантине.

В этих "пати" участвовали среди прочих премьер-министр Борис Джонсон и его жена Кэрри.

Джонсон привык к нападкам и скандалам, но "Патигейт" вызвал невиданный доселе гнев среди парламентариев и граждан.

Сам Джонсон уверял, что мероприятия были "сугубо рабочими". Хотя, судя по видео, там были вино и закуски. Во время празднования дня рождения Джонсона на Даунинг-стрит в июне 2020 года премьер-министра и его жену даже оштрафовала лондонская полиция.

А недавно вышел отчет сотрудницы британского правительства Сью Грей, в котором говорилось, что чиновники аппарата премьер-министра и правительства действительно игнорировали ими же введенные антиковидные ограничения. К докладу прилагаются фотографии, на которых премьер был запечатлен с бокалом в руке. Ранее Джонсон заявил Палате общин, что на Даунинг-стрит никакие антиковидные правила не нарушались.

После появление доклада как оппозиция, так и часть соратников Джонсона заявили, что подобное пренебрежение карантинными правилами и откровенное вранье не красят премьер-министра и он должен немедленно покинуть пост.

По правилам Консервативной партии, чтобы начать процедуру смены лидера, 15% ее депутатов должны написать письма о недоверии премьеру. Что и произошло.

Поможет ли "Джонсонюку" украинская тема

В Британии к Джонсону относятся по-разному, а мнения о возможной отставке разделились.

"У общества есть немало претензий к Джонсону, касающиеся в том числе и нарушаемых им же правил. Другие же рассуждают так: временами он был не очень честен, но нет уверенности, что его сменщик лучше будет руководить страной в данный момент. Сам Джонсон отчаянно пытается спасти свою репутацию и пытается сместить фокус внимания на Украину, что некоторые трактуют как тактический ход, призванный отодвинуть тему вечеринок на задний план. Но замять тему не получилось, особенно учитывая скандальную фигуру Джонсона. В прессе вспоминают, как в начале карьеры его уволили с работы журналистом за фальшивые цитаты, а в середине 2000-х сняли с партийной должности за то, что соврал о своих любовных похождениях. Так что такое поведение Джонсона скорее норма, чем исключение. Британцы когда-то любили Джонсона за его эксцентрическое поведение, много ему прощали, но сейчас, по мнению некоторых, он перешел все границы, разделив правила для всей страны и для себя лично. В то же время Джонсон известен умением выпутываться из передряг, а также, говорят, он просил поддержки у королевы во время празднования юбилея ее правления на минувших выходных. А ее слово (неформально) для многих политиков - закон", - сказала "Стране" британская журналистка Оливия Креллин.

Некоторые эксперты действительно считают, что с помощью украинской темы Джонсон пытается переключить внимание своих сограждан с темы "ковидных вечеринок" и внутренних проблем. В шутку его даже называют на украинский манер Джонсонюк (аккаунт премьера в Instagram созвучен - borisjohnsonuk, UK - United Kingdom).

То, что Джонсон зачастил в Киев, некоторые считают маневром, отвлекающим от скандала вокруг премьера в Британии

Даже в день вотума недоверия Джонсон сделал свое первое прямое публичное заявление на украинскую тему, а именно о ракетных системах, которые Великобритания поставляет Украине.

"Украину останется инструментом ослабления России, а косвенно - и ЕС"

Впрочем, в случае отставки Джонсона для Украины мало что изменится.

Две наиболее обсуждаемые кандидатуры ему на смену - министр иностранных дел Трасс или министр обороны Уолесс, скорее всего, будут проводить ту же линию в отношении Украины.

Ситуация может измениться разве что в результате общеполитического кризиса, который приведет к досрочным выборам и долгосрочной разбалансировке внутренней британской политики, что снизит внимание к украинским делам.

"Джонсон - фигура сильная, но не самодостаточная. Позицию по войне в Украине определяет не Джонсон, а Великобритания. Отставка Джонсона и замена его на Трасс или Уоллеса ничего не изменит: консерваторы остаются у власти, Ричард Мур - во главе МИ6. Поэтому в целом политика Британии, направленная на максимальное усиление позиций в Европе (в том числе путём использования войны в Украине для ослабления России, а косвенно - и ЕС) останется актуальной", - сказал нам политолог Константин Бондаренко.

С ним солидарен эксперт Руслан Бортник.

"В Британии при власти все равно останется Консервативная партия, которая может поменять лидера, который автоматически станет новым премьер-министром. Более того, в Британии существует консенсус между консервативной и лейбористской партиями в отношении событий в Украине. Единственное, что в случае отставки Джонсона могут возникнуть две проблемы. Первая - это переформатирование правительства и определенная временная пауза. Пока Британия будет занята внутренними делами, внимание к Украине уменьшится, а эффективность и интенсивность отношений между Украиной и Британией в это время снизится. Второе - если вопрос отставки премьер-министра приведет к расколу внутри Консервативной партии и к внеочередным парламентским выборам. Тогда внутреннеполитический кризис в Британии может затянуться на период около полугода, и Украина получит тот же эффект - снижение внимания к себе и уровня сотрудничества. Но даже в случае досрочных парламентских выборов и внутреннего кризиса не стоит ожидать системного разворота или смены курса Британии в отношении России и Украины. В этом разрезе британская политическая система и оппозиция находятся в консенсусе. Но отставка Джонсона или отставка плюс досрочные выборы могут потенциально спровоцировать снижение интенсивности сотрудничества, замораживание контактов", - прогнозирует Бортник.