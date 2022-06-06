В Великобритании депутаты Консервативной партии уже сегодня, 6 июня, проголосуют по вотуму недоверия премьеру Борису Джонсону.

Об этом пишет издание The Sunday Times.

В самой Консервативной партии пока не разглашают, достаточно ли голосов за отставку Джонсона, этот вопрос остается интригой.

Ранее "Страна" писала, что парламент Великобритании может выразить недоверие Джонсону в среду, 8 июня, из-за скандала с вечеринкой в разгар локдауна в мае 2020 года. Немедленной отставки премьера потребовали лейбористы и глава фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд.

В случае результативного голосования об отставке Джонсон будет выполнять обязанности главы правительства до момента избрания нового лидера партии.

Ранее мы писали, что говорится в отчете по расследованию вечеринки с участием премьера. Также сообщалось, что сам Джонсон заявил, что признает ошибки.

Кроме того, мы писали, что Джонсон заявил, что не хочет уходить в отставку из-за войны в Украине.

Также мы сообщали, что Джонсон предлагает Украине отказаться от членства в ЕС и создать альтернативное объединение.