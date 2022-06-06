Парламент Великобритании может уже в среду, 8 июня, выразить недоверие премьер-министру Борису Джонсону из-за скандала с вечеринкой в разгар локдауна в мае 2020 года.

Об этом пишут британские журналисты.

С такой инициативой может выступить Консервативная партия, лидером которой является Джонсон.

Источники Sunday Times заявляют, что необходимые 54 подписи членов парламента с требованием провести голосование либо уже собраны, либо будут собраны в ближайшее время.

А BBC добавляет, что 28 депутатов-консерваторов уже публично призвали Джонсона уйти в отставку.

В случае успешного голосования Джонсон будет выполнять обязанности главы правительства до момента избрания нового лидера партии.

Ранее Джонсон объяснил войной в Украине нежелание уходить в отставку из-за вечеринок.

Напомним, еще в январе этого года в Великобритании разгорелся скандал вокруг премьера Бориса Джонсона, который, как выяснилось, "абсолютно возмутительно" нарушал правила карантина во время первого локдауна. В СМИ попало письмо его главного личного секретаря Мартина Рейнольдса. В нем он анонсирует вечеринку в саду резиденции своего шефа, запланированную на 20 мая 2020 года. Страна тогда жила в условиях жесткого локдауна из-за пандемии коронавируса.

После публикации полной версии доклада о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна, Джонсон заявил, что признает ошибки. Но его критики требуют отставки. Ситуация усугубляется тем, что ранее Джонсон пытался откреститься от участи в вечеринках. Теперь он говорит, что пытался смягчить ситуацию.