Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хочет уходить в отставку из-за скандала с вечеринками. Причина тому - война в Украине.

"В разгар войны в Украине с моей стороны было бы безответственно уйти в отставку из-за скандала", - заявил Джонсон, отвечая на вопросы пользователей портала для родителей Mumsnet.

Число депутатов-консерваторов, призывающих к вотуму доверия Джонсону, выросло после публикации внутреннего расследования незаконных вечеринок, проводившихся на Даунинг-стрит во время пандемии.

Напомним, еще в январе этого года в Великобритании разгорелся скандал вокруг премьера Бориса Джонсона, который, как выяснилось, "абсолютно возмутительно" нарушал правила карантина во время первого локдауна. В СМИ попало письмо его главного личного секретаря Мартина Рейнольдса. В нем он анонсирует вечеринку в саду резиденции своего шефа, запланированную на 20 мая 2020 года. Страна тогда жила в условиях жесткого локдауна из-за пандемии коронавируса.

После публикации полной версии доклада о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна, Джонсон заявил, что признает ошибки. Но его критики требуют отставки. Ситуация усугубляется тем, что ранее Джонсон пытался откреститься от участи в вечеринках. Теперь он говорит, что пытался смягчить ситуацию.

Кроме того, 23 мая сообщалось о том, что Борис Джонсон собирается уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса в попытке сохранить премьерское кресло на фоне продолжающегося скандала из-за вечеринок во время карантина.