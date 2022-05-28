Итальянская пресса подарила новую сенсацию, связанную с Украиной. Как сообщила газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть секретный план в отношении Украины.

Во время визита в Киев 9 апреля глава британского правительства якобы обрисовал президенту Владимиру Зеленскому перспективы нового возможного союза государств в Европе под предварительным названием "Европейское содружество", направленного против России, куда пригласил и Украину.

У Зеленского, по версии газеты, не ответили ни да, ни нет, взяв время на раздумье.

Зачем нужно новое объединение Лондону и что оно означает для Украины разбиралась "Страна".

Лондон и его новое Содружество

Как утверждает Corriere Della Sera, Джонсон хочет создать союз государств, которые "защищают свой суверенитет, либеральные принципы в экономике и хотят противостоять военной угрозе со стороны Москвы". Рабочее название "Европейское содружество", напоминающее, правда, о Содружестве наций - объединении Великобритании и ее бывших доминионов, колоний и протекторатов.

Приглашения в альянс, помимо Украины, получили Латвия, Литва, Польша и Эстония. Видят в нем также Турцию, но позднее. Похоже, первую скрипку хочет играть сам Лондон.

Все указанные страны объединяет "недоверие" к политике Евросоюза (при том что Турция в нем не состоит, а Великобритания его покинула), а также к действиям лидера ЕС Германии в ответ на войну России против Украины.

"Борис Джонсон плетет свое "полотно" уже больше месяца, по словам некоторых людей, знакомых с переговорами и присутствующих в эти дни на Всемирном экономическом форуме в Давосе", - пишет журналист.

По данным источников, украинское руководство пока не дало окончательного ответа на предложение Лондона, который в продолжающихся переговорах становится все более настойчивым. Есть версия, что Зеленский ждет решения саммита лидеров ЕС относительно предоставления или нет Украине статуса страны-кандидата в члены блока. После чего и будет принято решение.

Форум намечен на 23 июня. И, как писала "Страна", внутри ЕС существует серьезная оппозиция идее кандидатства Киева, так как он получит этот статус быстрее, чем в свое время западнобалканские страны, и уже сейчас претендует на более скорое вхождение в блок, чем они.

Не исключено, что на форуме лидеры стран ЕС ограничатся только неким заявлением в поддержку европерспектив Украины в духе "салоникской формулы". На саммита 2013 года в Салониках Евросоюз в тогдашнем составе подтвердил "принципиальную готовность" принять в свой состав Албанию, Боснию и Герцеговину (БиГ), Македонию, Сербию, Черногорию и Хорватию. Однако с того момента присоединилась к блоку только Хорватия. БиГ до сих пор не получила даже статуса кандидата.

Если Украину "прокатят", Зеленский, как утверждают источники Corriere Della Sera, может более заинтересованно взглянуть на предложение Джонсона. Впрочем, газета допускает, что слух о переговорах между Лондоном и Киевом был специально запущен, чтобы повлиять на решение лидеров стран ЕС перед саммитом. Это может быть выгодно Украине.

С другой стороны, несомненен британский интерес к новому альянсу как средству воздействия на Брюссель, с которым продолжаются торги по Brexit и за сферы влияния на континенте.

"Возрождение Британской империи"

Официальных комментариев Киева на "союзную" тему в украинско-британских переговорах не было. Сам Джонсон и его офис тоже отмолчались.

Эксперты в Украине, впрочем, идею альянса с Великобританией и рядом других стран, непримиримо настроенных против Москвы, вполне допускают, а значит возможен и диалог об этом.

В комментарии "Стране" политолог Кость Бондаренко напоминает, что Великобритания относительно давно начала готовить почву для подобного союза.

"Я обратил внимание на поездки Зеленского в Великобританию и Турцию в октябре 2020-го. Полагаю, что именно тогда нашему президенту обрисовали контуры нового объединения, которое будет держаться на оси Лондон-Анкара. Гипотеза, как показало время, оправдалась", - говорит Бондаренко "Стране".

Напомним, что во второй половине 2021 года активно ходили слухи о некоем новом союзе с участием Польши, Британии и Украины, который был бы альтернативой и России, и Германии.

Причем первую формализацию он прошел буквально накануне войны.

17 февраля министры иностранных дел Украины и Британии Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс на совместной пресс-конференции в Киеве заявили о создании "нового трехстороннего формата сотрудничества" Украины, Польши и Великобритании.

"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества, призванного укреплять безопасность и развивать торговлю между странами", - сказал тогда Кулеба.

После начала войны об этой идее почти не говорили публично. Но, как видим, о ней не забыли и Джонсон пытается ее активизировать и формализировать.

По мнению Костя Бондаренко, для британского премьера Джонсона создание альянса - часть игры с амбициозными целями.

"Похоже, Джонсон - большой поклонник Черчилля - исправляет "ошибки" политических наследников того. Он хочет в определенном смысле возрождения Британской империи, то есть усиления геополитического влияния Лондона. Для этого он собирается распространить британское влияние на государства, входящие в "Инициативу трех морей" - для начала Польшу и страны Балтии, ослабив, а то и развалив Евросоюз, заключить пакт с Турцией (глава МI6 Ричард Мур - личный друг Эрдогана) и использовать Украину как ударный ресурс и триггер в борьбе с Россией. Последнюю Джонсон, судя по всему, желает подтолкнуть к формализации военно-политического союза с Китаем, что приведет к резкому столкновению интересов нового блока с Соединенными Штатами и в результате ослабит всех участников конфликта. В выигрыше остается Великобритания, которая снова получает шанс стать мировым гегемоном", - комментирует Бондаренко.

А вот политолог Руслан Бортник не исключает, что США тоже "в деле".

"Возможно, "Европейское содружество" - чисто британская затея. Или же у британцев в этом деле есть поддержка Америки. Или это американцы с помощью Лондона предлагают Украине и другим союзникам новый военно-политический союз наподобие AUKUS (союз Австралии, Великобритании и США, направленный против Китая - Ред.), но только сконцентрированный в основном в Европе и противостоящий России. Таким образом на территории ЕС и НАТО может сформироваться блок государств, более активных, чем Германия и Франция, и точно более управляемых США, причем открытый для новых членов, также ориентирующихся на Вашингтон в своей внешней политике", - комментирует он "Стране".

В то же время, на участие Украины в неких союзах, альтернативных пусть даже в некоей степени Евросоюзу, могут косо посмотреть Берлин и Париж, который посчитают, что Киев таким образом отказался от европерспективы.

"Возникнет эффект согласия Украины на то, что что она в ближайшие годы не станет членом ЕС или хотя бы кандидатом. Получается, мы сами затормозим нашу евроинтеграцию", - полагает Бортник.

В России, кстати, тоже обратили внимание на публикацию Corriere Della Sera.

Так, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов написал в своем Телеграм-канале, что идея Джонсона может быть реальной, и "это заявка на перекраивание европейских институтов, о беспрецедентном единстве которых сейчас принято говорить". Или же это "хитрая попытка" подготовить Киев к тому, что в ЕС его пока не примут.

Правда, получается, что Джонсон уже знает, какое решение примут лидеры стран ЕС, или предполагает с большой вероятностью, что это будет завуалированный отказ. Поэтому британский премьер уже "обрабатывает" Зеленского.

Народный депутат Украины из парламентской группе дружбы с Великобританией утверждает, что на происходивших после широкомасштабного вторжения России встречах с английской стороной - во всяком случае с его участием - тема более тесного союза с Лондоном не обсуждалась. "Я хотел бы видеть страну членом ЕС. И надо сделать, чтобы на июньском саммите нам дали статус кандидата", - говорит он, настаивая, что на это брошены сейчас серьезные усилия Киева.

Отметим, что у союза в очертаниях, которые описаны в публикации итальянской газеты есть одна важная проблема, которую подметил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Предлагаемый Джонсоном новый Европейский союз без Германии прекрасен абсолютно всем. Кроме одного - в нем ни у кого нет денег", - написал Бужанский.

Источник в дипломатических кругах считает слухи о создании нового союза во главе с Британией "геополитическими набросками" Джонсона, которые могут воплотиться в жизнь только при одном условии - если будут подержаны Штатами по экономической, финансовой и военной компоненте.

"Предлагаемый альянс сам по себе нежизнеспособен. Он слаб экономически в сравнении с ЕС, чтоб обеспечить развитие входящих в него стран. Не очень силен в военном отношении, чтоб обеспечить их безопасность. Может существовать только, если ему окажут всестороннюю поддержку американцы. Например, если они захотят ослабить ЕС и создать "санитарный кордон" между Западной Европой и Россией. Но пока стратегия администрации Байдена иная: крепить союз с Евросоюзом и его лидерами - Германией и Францией. Шольц и Макрон для Демпартии США куда более идейно близки чем правые консерваторы Джонсон, Дуда и Качиньский. И пока такая ситуация не поменяется у идеи Джонсона мало шансов. Более того - педалирование этой идеи сейчас вредно для Украины, так как может ослабить ее поддержку со стороны ЕС и усилить желание Берлина и Парижа искать компромиссы с Россией в пику геополитическим прожектам Лондона", - говорит "Стране" источник в дипломатических кругах.