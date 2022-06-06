Борис Джонсон получил вотум доверия в британском парламенте.

Об этом написал в своем Твиттере корреспондент Би-би-си Ник Эрдли, ссылаясь на источники, близкие к премьер-министру.

"Источники, близкие к премьер-министру, уверены, что он выиграл голосование (большой вопрос - с каким перевесом)", - сказано в Твите

Таким образом, Джонсон останется премьером.

О том, что парламент Великобритании может на этой неделе выразить недоверие премьер-министру Джонсону из-за скандала с вечеринками в разгар локдауна в мае 2020 года, стало известно сегодня утром. Правда, СМИ называли дату голосования 8 июня. Для того, чтобы Джонсон сложил с себя полномочия, нужно было, чтобы недоверие ему высказали как минимум 180 его однопартийцев - большинство членов фракции.

Скандал с вечеринками всплыл в конце мая. Тогда Джонсон признал участие в "локдаунных" тусовках, на которых издевались над теми, кто хотел помешать празднику, выпивали, нарушали социальную дистанцию и сидели друг у друга на коленях.

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