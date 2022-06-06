Стали известны результаты голосования британского парламента, после которого Борис Джонсон сохранил свой пост премьер-министра. Из поданных 359 голосов он получил поддержку 211 человек при необходимых 180, против голосовали 148 парламентариев.

Об итогах секретного волеизъявления сообщил Грэм Брейди - глава Комитета 1922 Консервативной партии, объединяющего рядовых парламентариев.

Таким образом, перевес при вынесении вотума доверия Джонсону составил 63 голоса. Однако более 40% депутатов-консерваторов проголосовали против Джонсона.

Хотя глава британского Кабинета сохраняет пост британского премьера, но политологи предрекают ему сложные времена.

Между тем британский министр образования Надим Захави сказал Sky News, что сегодня вечером украинский президент Владимир Зеленский будет ликовать, потому что его союзник останется премьер-министром.

О том, что парламент Великобритании может на этой неделе выразить недоверие премьер-министру Джонсону из-за скандала с вечеринками в разгар локдауна в мае 2020 года, стало известно сегодня утром. Правда, СМИ называли дату голосования 8 июня.

Скандал с вечеринками всплыл в конце мая. Тогда Джонсон признал участие в "локдаунных" тусовках, на которых издевались над теми, кто хотел помешать празднику, выпивали, нарушали социальную дистанцию и сидели друг у друга на коленях.

"Страна" подробно разбирала, почему Бориса Джонсона хотят отправить в отставку и что это значит для Украины.