Члены правящей Консервативной партии Великобритании начали голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Борису Джонсону из-за скандала, связанного с вечеринками правительства во время пандемии COVID-19.

Как ожидается, оно продлится до 20.00 (22.00 по Киеву). Результаты ожидаются через час после завершения голосования.

Для того, чтобы Джонсон сложил с себя полномочия, нужно чтобы недоверие ему высказали как минимум 180 его однопартийцев - большинство членов фракции.

Если столько голосов против Бориса Джонсона сегодня наберется, то 8 июня вопрос об отставке будет вынесен в парламенте.

Наиболее вероятными преемниками премьера в случае его отставки называют главу МИД Великобритании Лиз Трасс или министра обороны Бена Уоллеса.

Напомним, Борис Джонсон признал участие в "локдаунных" вечеринках. На них издевались над теми, кто хотел помешать празднику.

Также мы писали, что Борис Джонсон собирался уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса в попытке сохранить премьерское кресло на фоне продолжающегося скандала из-за вечеринок во время карантина.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему Бориса Джонсона хотят отправить в отставку и что это значит для Украины.